Ioana Petrescu propune TREI MĂSURI urgente pentru categoriile defavorizate "Criza ne loveste pe toti, insa nu in mod egal. Unele categorii mai vulnerabile sunt mai afectate decat restul. Este momentul sa ne gandim cum ii ajutam pe cei mai defavorizati in aceste momente. Propun trei masuri cu care sa incepem:

1. Crearea unor banci de alimente si de igiena personala la nivel de judet de care sa beneficieze categoriile vulnerabile;

2. Modificarea sistemului de cantina sociala pe perioada pandemiei din servire de mancare calda in oferirea de pachete inchise pentru a evita contaminarea beneficiarilor;

3. Mutarea oamenilor strazii in spatii special amenajate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea anunța ca Primaria Capitalei a pus la punct un Plan de acțiune cu masuri concrete prin care sa fie sprijnite cele mai expuse categorii sociale, respectiv varstnici, adulți cu dizabilitați, persoanele fara adapost, familii monoparentale, persoane victime ale violentei domestice, in…

- Crizele, ca fenomen social, reprezinta momentele in care decidenții politici trebuie sa adopte masuri inovative, curajoase, neanticipate intr-o evoluție normala, sustine deputatul PSD Georgian Pop, adaugand c

- Comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, a propus un program temporar care le va permite statelor UE sa ajute companiile afectate de pandemia cu coronavirus. Acestea nu vor risca...

- In contextul pandemiei cauzate de SARS-CoV-2, Salvați Copiii Romania atrage atenția ca persoanele din categoriile sociale vulnerabile sunt expuse, o data in plus, riscurilor și marginalizarii.

- In contextul in care criza provocata de virusul Covid19 se amplifica și in Romania, mediul de afaceri este pus la grea incercare. Restricțiile impuse de catre autoritați și teama inerenta a populației pot conduce la efecte dure pentru companiile romanești. De aceea, SmartBill, impreuna cu Valentina…

- Criza coronavirusului i-a determinat pe factorii de decizie din justiție sa vina cu o serie de masuri. Procurorul general, Gabriela Scutea, a emis un ordin prin care suspenda, la nivelul parchetelor, activitatea de relații cu publicul și audiențele, iar intrarea persoanelor in sediile acestor instituții…

- USR cere autoritatilor luarea de masuri urgente care sa reduca riscurile de raspandire a noului virus care afecteaza populatia globului. Post-ul DAMBOVITA Covid-19: USR cere masuri urgente in criza coronavirus apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ziarul Unirea Vlad Mixich, expert in politici de sanatate: „Spitalele romanești NU sunt pregatite pentru a face fața unei creșteri a numarului de pacienți cu Covid-19”. Acesta propune patru masuri urgente Vlad Mixich, expert in politici de sanatate: „Spitalele romanești NU sunt pregatite pentru a face…