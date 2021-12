Stiri pe aceeasi tema

- In prag de Sarbatori, Elena ofera publicului un cadou muzical emoționant și lanseaza „Colinda Craciunului”. Artista canta intr-un decor de poveste despre iubirea și recunoștința daruita Celui care reușește mereu sa ne vegheze și are grija de toți oamenii de pretutindeni. Compus de catre Alina Manolache,…

- Noile reguli de intrare in Romania aglomereaza vamile, mai ales ca romanii incep sa revina acasa de sarbatori. Mulți sunt nevaccinați și nici nu au habar de restricții. Angajații DSP verifica toate actele, iar cei care nu sunt imunizați sunt trimiși direct in carantina. La Nadlac 2, in opt ore, 1.400…

- Asociația pentru Mobilitate Sociala și Educație Democratica (AMoS ED) anunța lansarea platformei CIVIC Arieș. Evenimentul are loc duminica, 12 decembrie, ora 17:30 in cadrul Targului de Craciun din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ABBA a lansat prima sa piesa de Craciun. Piesa „Little Things” are un videoclip care iti va incalzi sufletul. Apare si unul secundar realizat de fani in care apare orasul Brasov. „Little Things” de la ABBA este o piesa blanda si plina de emotie si caldura, animata de voci blajine,... The post Orasul…

- Jimmy Fallon a facut echipa cu invitata sa frecventa, Ariana Grande, si senzatia momentului, Megan Thee Stallion pentru piesa de sarbatori “It Was A … (Masked Christmas)”, insotita si de videoclipul oficial.Track-ul a fost scris de Jimmy Fallon impreuna cu Rami Yacoub, Ido Zmishlany si Myles William,…

- Sak Noel și Chesca s-au intors in timp, au transformat nostalgia in petrecere și lanseaza vineri seara, 3 decembrie, piesa „ Arcade“ , prima lor colaborare, pe contul oficial de YouTube al artistului. „Arcade” ne poarta pe ringul de dans, pentru a ne transpune intr-un joc de Tetris. Intre nostalgie…

- Dupa ce au lansat impreuna „Departe de noi”, Arando Marquez colaboreaza din nou cu Julian pentru „Mai stai”, o piesa de suflet, cu un mesaj emoționant. „Te rog, baby, mai stai, de la tine sa-mi dai un bilet spre rai” sunt versurile sensibile prin care cei doi artiști canta despre iubirea necondiționata,…

- Imagine Dragons face echipa cu rapper-ul din Atlanta, J.I.D, pentru o melodie electrizanta. “Enemy” examineaza atat conflictul interior, cat si cel exterior si va putea fi ascultata in seria animata, “Arcane”, inspirata de jocul League Of Legends. Piesa vorbeste despre conflictul interior intr-o lume…