Ioana Ginghină, mesaj emoționant pentru fiica ei: „Îngerul din viața mea” Fiica Ioanei Ginghina a implinit varsta de 12 ani, iar aceasta zi speciala nu putea trece neobservata. Mama sa a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant adresat Ruxandrei. „Azi este doar despre ea, despre ingerul din viața mea pentru care aș muta munții din loc doar ca sa o știu fericita. Nu știu de ce Dumnezeu a ales ca, tot azi, dupa 12 ani, sa fac un mare și important pas. Eu una nu cred in coincidențe și chiar cred ca 12 august este ziua mea norocoasa. La mulți ani, Ruxandra mea, și sa știi ca nu știu cum e sa cresc o fetița de 12 ani, așa ca ai rabdare cu mine. Te iubesc!”,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

