Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu fix o luna, Smiley impreuna cu frumoasa sa soție, Gina Pistol, și-au unit destinele și și-au jurat iubire veșnica. Credeați ca știți totul? Ei bine, Smiley a postat pe rețelele sale de socializare imagini nemaivazute cu fiica sa, micuța Josephine. Cum arata fiica lui Smiley și a Ginei Pistol?…

- Institutul Cultural Roman (ICR) din Lisabona, in colaborare cu Fundacao Amalia Rodrigues, organizeaza un concert extraordinar de muzica fado in interpretarea artistei Ioana Dichiseanu. Evenimentul va avea loc la Jardim da Casa-Museu Amalia Rodrigues, Lisabona, pe 29 iunie 2023 – ora 18:30 -, iar Ioana…

- Carmina Varciu este una dintre cele mai mari susținatoare ale tatalui sau! Relația dintre Liviu Varciu și fiica lui a devenit tot mai buna, dupa o perioada in care ”a scarțait”. Tanara l-a susținut inclusiv la concert, unde a facut un gest emoționant, care i-a dus pe fani cu gandul ca cei doi au o relație…

- Tallulah Willis, fiica lui Bruce Willis și a lui Demi Moore, vorbește despre boala tatalui ei: „Am știut ca ceva nu e in regula. Ma scufund in tone de fotografii pentru a prețui lucruri carora nu le-am acordat atenție. Am salvat fiecare mesaj pe care mi

- Fiica regretatului actor Ion Dichiseanu a lansat pe piața din Romania primul album de muzica fado. Poezie cantata care iși trage seva din sufletul Portugaliei, muzica fado se face, astfel, auzita in Romania, prin intermediul albumului ”O meu fado”, lansat oficial de Ioana Dichiseanu.

- Lenny Kravitz este cantareț, compozitor și producator american, ale carui compoziții incorporeaza elemente de rock, soul, funk, raggae, hard rock, folk și balade. A caștigat premiul Grammy pentru Best Male Rock Vocal Performance patru ani la rand, din 1999 pana in 2000.

- Vrancenii sunt invitați, incepand de maine, sa participe la cea de-a doua ediție a Festivalului de Teatru, Film și Muzica „Ion Dichiseanu”, care va avea loc la Adjud in perioada 19-21 mai 2023. Florin Piersic, Pavel Bartoș, Ileana Popovici, Mircea Radu, Laurențiu Damian, Mirabela Dauer, Ioana Dichiseanu,…

- Doua momente au marcat inceputul Festivalului de la Cannes in 16 mai 2023 și amandoua au legatura cu realitatea, nu cu cinemaul – emoția lui Catherine Deneuve evocand razboiul din Ucraina și prima apariție a lui Johnny Depp la un mare festival, dupa divorțul de Amber Heard și renegarea lui la Hollywood.…