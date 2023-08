Stiri pe aceeasi tema

- Sensy traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și asta pentru ca este insarcinata și peste doar cateva saptamani iși va ține bebelușul in brațe pentru prima data. Recent, influencerița a vorbit despre cum se simte inainte de naștere. Vedeta face ultimele pregatiri. Iata ce a transmis!

- Ramona Olaru nu se uita la bani cand vine vorba despre placerile proprii! Asistenta TV este o impatimita a vacanțelor de lux in destinații exclusiviste, iar acest lucru se observa din locurile in care ajunge. Ramona Olaru petrece toata vara pe insulele milionarilor, in destinații scumpe!

- Ana Morodan este așteptata luni dimineața sa dea explicații in fața judecatorilor de la Sectorul 1. Influencerița a fost trimisa zilele trecute in judecata pentru trei capete de acuzare: refuz de prelevare a probelor biologice, conducere sub influența substantelor psihoactive, dar și conducere fara…

- Medicii considera ca varianta scaparii accidentale din laborator a virusului SARS-Cov-2 nu se susține. Argumentele in favoarea acestei ipoteze sunt legate de contagiozitatea extrem de scazuta a variantei originale a Covid, astfel ca acesta nu avea cum sa se raspandeasca atat de repede in toate colțurile…

- La data de 6 iulie a avut loc un eveniment extrem de important: Pamantul s-a aflat la cea mai mare distanța fața de Soare. Astazi a atins punctul care se afla la cea mai mare distanța fața de steaua in jurul careia orbiteaza, cunoscut sub numele de afeliu. Explicația clara pentru temperaturile extrem…

- Carmen Grebenișan este o persoana foarte sincera, care mereu a vorbit deschis despre viața ei privata. Ei bine, de aceatsa data, influencerița a vorbit despre intervențiile estetice pe care le are. Vedeta le-a enumerat și a discutat deschis cu fanii ei despre acest subiect. Iata ce declarații a facut!

- Iubitorii de pisici se vor simți ca in rai in acest weekend la Iulius Mall din Cluj-Napoca unde peste 120 de feline din toate colțurile lumii vor fi prezente la WCF International Cat Show. Inn intervalul 10:00 – 18:00 peste 20 de rase vor putea fi admirate intr-un concurs de frumusețe felina: British…