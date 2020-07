Ioana Bran: am votat legea “ Fără penali în funcții publice” “Am votat astazi legea ce prevede revizuirea Constituției: articolul 37 din legea fundamentala ar urma sa cuprinda și un paragraf ce va interzice celor care au la activ condamnari privative de libertate sa dețina funcții publice. Este un demers civic in favoarea caruia s-a exprimat un mare numar de romani. PSD a introdus aceasta lege […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Initiativa cetateneasca ”Fara penali in functii publice” a fost adoptata de Camera Deputaților Proiectul va trebui sa treaca și de votul Senatului, iar apoi va fi supusa referendumului, inainte de a intra in vigoare. Camera Deputatilor a adoptat marți initiativa cetateneasca de revizuire…

- PSD a votat astazi in Camera Deputaților inițiativa civica prin care toți cei care au la activ o condamnare la o pedeapsa privativa de libertate nu mai pot candida și ocupa funcții publice pana nu sunt reabilitați. Deputatul PSD de Timiș spune ca este un pas important pentru recaștigarea increderii…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a discutat marti initiativa cetateneasca pentru revizuirea Constitutiei „Fara penali in functii publice”. A fost emis un raport de adoptare pentru aceasta propunere. Initiativa urmeaza sa fie votata, tot marti, de plenul Camerei Deputatilor, prim for sesizat, potrivit…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, a declarat, miercuri, la sediul partidului, ca referendumul „Fara penali in funcții publice”, prin care se propune modificarea Constituției, este programat pentru a avea loc pe 23 august, in luna in care majoritatea romanilor iși iau concediu.

- Andrei Lupu, membru al Biroului National PLUS, va explica, la Adevarul Live, incepand cu ora 12.00, de ce a decis, brusc, PSD, sa sustina initiativa Fara penali in functii publice. Cand ar putea avea loc referendumul pentru revizuirea Constitutiei? Se va atinge pragul de prezenta de 30%? In ce stadiu…

- Initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice" va intra, dupa un an de blocaj, in dezbaterea Camerei Deputatilor, in sesiunea extraordinara din prima jumatate a lunii iulie, a anuntat un comunicat al Uniunii Salvati Romania, care a facut un apel ca aceasta sa nu…

- Printre punctele care vor figura pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare va fi si initiativa de revizuire a Constitutiei „Fara penali in functii publice”, au precizat surse politice pentru „Adevarul”. Propunerea vine in mod surprinzator de la PSD, desi initiativa a fost pornita de USR.

- Printre punctele care vor figura pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare va fi si initiativa de revizuire a Constitutiei „Fara penali in functii publice”, au precizat surse politice pentru „Adevarul”. Propunerea vine in mod surprinzator de la PSD, desi initiativa a fost pornita de USR.