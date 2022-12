Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Calarași a dispus incetarea procesului penal pentru cei 11 inculpați din dosarul „Nana”, ca urmare a intervenirii prescripției. Instanța a ridicat sechestrul de pe mai multe terenuri cumparate de Ioana Basescu.

- Dosarul finanțarii ilegale a campaniei pentru alegerile prezidentiale din 2009 a lui Traian Basescu este pe ultima suta de metri. La termenul de joi, 15 decembrie 2022, Udrea a cerut incetarea procesului pe motiv de prescriere a faptelor, deși in urma cu trei luni, aceasta dorea sa-și dovedeasca nevinovația…

- Magistratii de la Judecatoria Constanta au decis sa amane din nou pronuntarea in dosarul ce priveste soarta lacasului de cult pe bulevardul Tomis, zona Macul Rosu.Este vorba de biserica Izvorul Tamaduirii, cunoscuta de constanteni si ca biserica de pe trotuar, care ar urma sa fie demolata, pe masa instantei…

- Procesul deschis de Andreea Balan impotriva fostului partener a inceput cu stangul: judecatorii de la Tribunalul București au ajuns la concluzia ca dosarul este de competența colegilor de la Judecatoria Sectorului 3, așa ca au transferat dosarul.

- Procesul dintre compania miniera privata Gabriel Resources și Statul Roman pentru proiectul minier de la Roșia Montana, Alba, a ajuns in ultima faza de judecata. Compania canadiana cere daune de 4,7 miliarde de dolari.

- Dosarul in care administratia Vergil Chitac l a chemat in judecata pe fostul primar al Constantei Decebal Fagadau in legatura cu niste cheltuieli privind deplasarile in timpul mandatului a fost deschis azi de judecatorii Tribunalului Constanta.Magistratii Sectiei I Civile au decis sa amane procesul…

- Magistratii de la Tribunalul Constanta au acordat un nou termen in procesul intentat de Uniunea Salvati Romania vs. prefectul judetului Constanta, Silviu Cosa La termenul din 13 octombrie a.c., in dosarul 2810 118 2022, judecatorii au admis in principiu cererea de interventie accesorie formulata de…

- „Nu s-a intrerupt nimic, nu s-a dat decizie” – mai spune aparatorul despre posibile contestari ale instanței supreme referitoare la decizia CCR E din nou cu amanare intr-un proces al lui Tudor Pendiuc. Dosarul „Publitrans” in care fostul primar al Piteștiului a fost condamnat la opt ani de inchisoare…