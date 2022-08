Ioan Turc: Regret profund incidentul din parc! Trenulețul Thomas a fost retras Un incident petrecut in Parcul Municipal din Bistrița putea sa se termine tragic, in dupa-masa zilei de 8 august. Un vagon al Trenulețului Thomas, trenulețul electric, s-a rasturnat, iar trei copii au fost transportați la spital. In urma incidentului a fost deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa șoferului trenulețului care are 27 de ani și vine din localitatea Zagra. Primarul Bistriței, Ioan Turc, a reacționat in aceasta seara vizavi de accidentul produs și a anunțat faptul ca trenulețul a fost retras și regreta incidentul nefericit. „Regret profund nefericitul incident care a… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

