- Administratorul public al municipiului Bistrita a murit acasa. Era bolnav de COVID și nu era vaccinat Administratorul public al municipiului Bistrita, Ioan Peteleu, care in urma cu mai putin de doua saptamani a fost confirmat cu COVID-19 si se afla in izolare la domiciliu, a decedat in cursul noptii…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților anunța, luni, ca Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a fost confirmat cu COVID, dar nu este spitalizat. Comunicatul Arhiepiscopiei vine dupa ce unele publicații locale au scris ca IPS Calinic este in spital, in stare grava. Inaltpreasfințitul Parinte…

- Durere cutremuratoare pentru o familie din Bistrița! O tanara in varsta de doar 20 de ani a fost rapusa de SARS-CoV-2, virusul care a facut și inca face victime in intreaga lume, fiind insarcinata in 30 de saptamani. Din fericire, medicii au reușit sa-i salveze bebelușul. Iata cum s-a intamplat totul!