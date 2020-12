Stiri pe aceeasi tema

- „Cred ca la finalul numaratorii voturilor diferența va fi mai mare cu cateva procente. Imi doresc sa avem rezultate peste media naționala. Nu știu daca am caștigat alegerile, in acest moment pe Bistrița-Nasaud. Mi-aș dori sa le fi caștigat. Vom ști pana la 12 noaptea incotro se duc lucrurile”, a precizat…

- Presedintele PSD Satu Mare, Ioan Onet, a votat, duminica, pentru ca Romania sa aiba un plan concret pentru gestionarea pandemiei de COVID-19 si a crizei economice, dar si impotriva incompetentei si indolentei, potrivit AGERPRES. Lockdown dupa alegeri? Alexandru Rafila: 'Urmatoarele saptamani…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, dupa votul de duminica, faptul ca si-a exprimat opttiunea pentru pensii si alocatii, dar si impotriva incompetentei. „La multi ani de Sfantul Nicolae, am votat astazi pentru ca romanii sa isi ia viata inapoi, am votat astazi pentru ca de maine Romania sa…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a venit cu o replica la adresa declaratiilor date de Klaus Iohannis joi, cand le-a cerut oamenilor sa iasa in numar mare la urne si sa voteze PNL. Ciolacu a subliniat ca romanii trebuie sa iasa la vot pentru a trimite acest Guvern „acasa”.

- „Președintele calca in picioare munca de o viața a milioane de pensionari și anunța deja ca nu va respecta decizia CCR daca va aproba a doua oara majorarea pensiilor cu 40%. Nu are bani! De ce nu are bani? Tot PSD e de vina și pentru acest lucru? Timp de un an, de cand se afla la guvernare, nu au fost…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a asigurat joi ca nu va exista o noua carantina la nivel national in pofida unei cresteri drastice a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 inregistrate in Rusia in ultimele saptamani, subliniind ca Rusia spera sa inceapa vaccinarea in masa pana la sfarsitul acestui…

- Fostul președintele Traian Basescu, aflat la Bruxelles, spune duminica despre vaccinurile dezvoltate de Rusia ca Romania ar trebui sa apeleze la ele „pana la livrarea vaccinurilor contractate de Comisia Europeana”. In plus, el ii critica pe președintele Iohannis și premierul Orban, propunand in acest…

- In cursa pentru putere, și Partidul Național Liberal iși calca peste principii primind in organizație cu brațele deschise fel și fel de politicieni, unii de pe la PSD, alții de pe la alte partide, unii chiar neafiliați politic, insa “dușmani” sau critici declarați ai liberalilor (vezi cazul lui Mircea…