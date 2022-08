Einstein spunea ca ,,dupa ce ai dobandit un nivel inalt de maiestrie tehnica, stiinta si arta tind sa se contopeasca in estetica, plasticitate si forma. Marii savanți sunt in egala masura artisti”. Minunata declarație de dragoste intru Estetica! Freud, pe fondul unui mare respect pentru Estetica, avansase in ,,Eseuri de psihanaliza aplicata” gandul potrivit caruia […] Articolul Ioan Neacșu sau ,,Daca estetic nu e, nimic nu e”… apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .