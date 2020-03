Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații din comisiile parlamentare de buget-finanțe s-au declarat marți placut suprinși de deputatul Lucian Heiuș, propus de PNL la ministerul de Finanțe. Audierea acestuia a fost cu totul atipica raportat la precedentele doua runde cand au avut loc schimburi dure de replici și jigniri…

- Premierul desemnat Florin Cițu a anunțat, vineri, ca deputatul PNL Lucian Heiuș este propunerea PNL pentru Ministerul Finanțelor, lista cu membrii Cabinetului și programul de guvernare urmand sa fie astazi...

- Presedintele PSD Dambovita, deputatul Corneliu Stefan, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca Florin Citu este o propunere neserioasa de premier si nu va primi nici votul social-democratilor si nici al PNL. "Legat de numirea lui Citu in functia de prim-ministru, cred ca este…

- Presedintele PSD Dambovita, deputatul Corneliu Stefan, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca Florin Citu este o propunere neserioasa de premier si nu va primi nici votul social-democratilor si nici al PNL."Legat de numirea lui Citu in functia de prim-ministru, cred…

- Premierul desemnat, Florin Cițu a facut primele declarații de presa, imediat dupa anunțul facut de președintele Iohannis la Palatul Cotroceni. Cițu a subliniat ca va purta negocieri cu partidele politice pentru a obține o majoritate in Parlament la votul de...

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca premierul desemnat Ludovic Orban este propus de un partid care nu il voteaza si nu are nicio intelegere cu acesta in privinta alegerilor anticipate. Intrebat, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, daca are sau nu…

- Presedintele poate desemna pe oricine doreste pentru functia de premier, a explicat Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale, dupa ce prim-ministrul interimar Ludovic Orban a spus, astazi, ca el este noua propunere de sef al Guvernului din partea PNL.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca depunerea unei motiuni simple este un drept constitutional al opozitiei, considerand ca atitudinea presedintelui Klaus Iohannis de a critica acest demers impotriva ministrului de Finante, Florin Citu, arata ca acesta a ramas "tot in…