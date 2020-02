Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul desemnat Ludovic Orban, prezent luni la Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor din Romania, a dat asigurari ca va exista si o a treia etapa a Programului National de Dezvoltare Locala."Va exista cu siguranta un PNDL 3, sa nu aveti niciun fel de emotie in aceasta privinta. Acum, pe de…

- Ordonantele de Urgenta adoptate in sedinta de Guvern, saptamana trecuta, cu o zi inainte de motiunea de cenzura si semnate de Ministerul Fondurilor Europene, nu vor mai fi publicate in Monitorul Oficial. Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, in prima sedinta a Guvernului intrimar, dupa demiterea prin…

- Orban a declarat ca adoptarea ordonantelor de urgenta se poate face si fara avizul Consiliului Legislativ si ca nu stie de unde are Victor Ponta informatia ca doar 6 din cele 25 de ordonante date de guvernul sau marti seara ar avea avizul Consiliului Economic si Social. "Adoptarea ordonantelor…

- Orban a declarat ca adoptarea ordonantelor de urgenta se face si fara avizul Consiliului Legislativ.”Adoptarea ordonantelor de urgenta se face si fara avizul Consiliului legislativ. Ele toate se duc la Consiliul Legislativ. Evident ca ordonantele se aproba sub rezerva observatiilor Consiliului legislativ.…

- Premierul demis, Ludovic Orban, a declarat ca toate cele 25 de Ordonantele de Urgenta adoptate de Guvern, marti seara, vor avea avizele necesare pentru a fi publicate in Monitorul Oficial si ca personal a semnat toate actele adoptate de Executiv, imediat dupa sedinta.Orban a declarat ca adoptarea…

- Guvernul Orban a adoptat, marti, in sedinta care a inceput la ora 14.00 si s-a prelungit pana la miezul noptii, 25 de Ordonante de Urgenta. Premierul declara ca trebuie sa se tina cont de faptul ca motiunea de cenzura va fi supusa votului miercuri, iar Guvernul ar putea fi demis.In conditiile demiterii…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a declarat intr-o intervenție telefonica la Antena 3 ca proiectul autostrazii Sibiu-Pitești face parte din Coridorul 4 Pan-European, iar din aceasta perspectiva, Romania are un angajament de inchidere a acestor tipuri de coridoare pana in anul 2030.„Problemele…

- Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, a pornit cu stangul in noua demnitate publica, laudandu-se in fața opiniei publice cu rezultate obținute de Guvernele PSD, a spus deputatul Roxana Minzatu. „Este inadmisibil pentru un ministru in Guvernul Romaniei sa minta cu nerușinare, așa cum a facut-o…