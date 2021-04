Ioan Axente Sever, omagiat la Blaj, la 200 de ani de la naștere La data de 15 aprilie 2021 s-au implinit 200 de ani de cand in satul Fraua, undeva intre Mediaș și Sibiu, vedea lumina zilei Ioan Axente, primul dintre cei 5 copii ai soților Iacob și Ana, iobagi instariți, care la acea vreme, cu stradania muncii lor, au reușit sa-și trimita toți copiii la școli, pentru a-și dobandi un statut social mai bun ca al lor. Primii 5 ani de studii i-a urmat in renumitele școli ale Blajului, apoi a frecventat cursurile Gimnaziului catolic din Sibiu (in prezent Colegiul “Gheorghe Lazar”), la nici 20 de ani fiind vorbitor de 4 limbi: romana, maghiara, germana și latina.… Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

Sursa articol si foto: blajinfo.ro

