- La numai 19 ani, Octavian Popescu e unul dintre cei mai importanți jucatori din Liga 1. Mijlocașul a primit premiul pentru „Jucatorul lunii martie” in ancheta Gazetei Sporturilor. Puștiul-minune al roș-albaștrilor recunoaște ca „traiește un vis”, insa țintește mai departe și așteapta sa caștige trofee…

- Taras Stepanenko (32 de ani), mijlocaș ucrainean, a oferit detalii dramatice din viața personala, dupa invazia dictata de Putin. Fotbalistul dorit de Becali la FCSB se afla in Romania, unde se antreneaza la baza celor de la FC Voluntari. Internaționalul ucrainean a reușit sa plece din Ucraina, datorita…

- Marius Șumudica (50 de ani) a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Octavian Popescu (19 ani), „perla” celor de la FCSB. Cu reușita din meciul cu Farul, Tavi Popescu a ajuns la cel de-al patrulea gol marcat in 2022 și la a doua reușita consecutiva in Liga 1, dupa ce precedenta o izbutise in victoria…

- Nicolae Dica (41 de ani) a fost impresionat de evoluțiile lui Octavian Popescu de la FCSB și are numai cuvinte de lauda la adresa acestuia. Octavian Popescu (19 ani) a fost in ultimele zile unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din Liga 1, tanarul atacant reușind sa aduca victoria echipei sale in…

- FCSB a caștigat meciul cu FC Voluntari, scor 1-0, datorita unui gol marcat de Octavian Popescu la ultima acțiune. La finalul partidei, fotbalistul roș-albaștrilor a vorbit despre victoria echipei sale. „Am caștigat la ultima faza, terenul a fost prost. Eu nu mai speram, nu știu colegii. Am prins curaj…

- FCSB a caștigat meciul cu FC Voluntari, scor 1-0, datorita unui gol marcat de Octavian Popescu la ultima acțiune. Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, crede ca formația antrenata de Toni Petrea va rata și locul secund in Liga 1. Dumitru Dragomir a remarcat trei fotbaliști de la FCSB, pe Octavian…

- Bogdan Andone (47 de ani), ultima data antrenor la FC Voluntari, saluta numirea lui Edi Iordanescu (43) pe postul de selecționer al naționalei de fotbal a Romaniei. In direct la GSP Live, Andone a laudat modul de munca al lui Iordanescu. Fostul „principal” de la Voluntari, Astra și FCSB considera ca…

- FCSB a revenit in partea secunda a meciului cu Chindia Targoviște și s-a impus, scor 3-2. Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a comentat la finalul partidei, in direct la GSP Live. „Meciul mi s-a parut cam de Divizia C, pe onoarea mea. Steaua lui Becali are cațiva jucatori de mare valoare.…