- Duminica, 9 aprilie, incepand cu ora 15:00, la Caminul Cultural din Comuna Lapuș, va avea loc concertul de pricesne „Lumina pentru suflet de creștin” – ediția a-II-a. Artiștii care vor participa sunt: Adela Șanta, Ionuț Uivaroși, Pruneanu Larisa Uța, Gabriela Filip, Cornel Cupșa și Mariana Canța. Pe…

- Astazi, 30 martie, se implinesc 34 de ani de la mutarea la Domnul a monahului N. Steinhardt Delarohia, care s-a converit la Ortodoxie, botezat in inchisoarea de la Jilava de catre Arhimandritul Mina Dobzeu in 15 martie 1960, incarcerat și el. Dupa eliberarea din detentie si dupa moartea tatalui sau,…

- Muzeul Județean Mureș organizeaza sambata, 25 martie, incepand cu ora 17.00, in Sala Mica a Palatului Culturii din Targu Mureș, la proiecția speciala a filmului "Phoenix – Povestea" (regia Cristian Radu Nema), care va fi urmata de o discuție cu fondatorul și liderul formației Phoenix, Nicu Covaci și…

- Eveniment devenit o tradiție in Universitatea de Arte Targu Mureș, va ofera ocazia de a vedea indeaproape procesul de creație al tinerilor studenți, prin prezentarea unor fragmente sustinute in cadrul examenelor de maiestrie.Este un prilej de cunoastere si intalnire a publicului cu viitorii profesioniști…

- Șoferii, obligați sa circule in timpul zilei cu luminile de intalnire sau luminile pentru circulația diurna și pe drumurile naționale și județene nu doar pe autostrazi sau drumuri naționale europene, prevede un proiect legislativ avizat in comisiile de specialitate ale deputaților și care urmeaza sa…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat luni ca Senatul nu are nicio competenta in legatura cu schimbarile din cadrul Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 (IRRD), despre care spune ca este „un esec al ultimilor ani din Romania”. „Acolo se regleaza conturi, in loc…

- Sunt un jurnalist tanar, unul dintre foarte puținii, dar nu ma laud cu asta, ci din contra: imi fac autocritica și va spun ca in unele situații ma simt depașit de subiecte deoarece nu le ințeleg pe deplin și nu cunosc conexiunile dintre unii actori de pe diversele scene sociale, fie locale, fie naționale.…

- Centrul de Cercetare pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, in parteneriat cu Centrul de Studii de Drept European, organizeaza vineri, 27 ianuarie 2023, ora 11:00, evenimentul științific „GDPR – AI", intr-o abordare tematica ce vizeaza provocarile inteligenței…