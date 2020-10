Stiri pe aceeasi tema

- ​Compania ruseasca de tehnologie Yandex, prezenta și în România prin serviciul sau de ridehailing Yango, a anunțat vineri ca mai investește 150 de milioane de dolari în divizia de mașini autonome pe care o deține împreuna cu Uber, reducând totodata cota partenerilor americani…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, anunta suplimentarea cu 60 de milioane de lei a bugetului pentru programul Rabla Plus pentru persoanele care doresc sa achizitioneze masini electrice sau hibride. "Astfel, pentru anul 2020 bugetul programului Rabla Plus va ajunge la 200 de milioane de lei", spune Alexe.…

- Mai mulți bani de la stat pentru mașini electrice. Bugetul Rabla Plus, suplimentat cu 60 mil. lei, pentru inca 4.000 de autovehicule ”verzi” Bugetul programului Rabla Plus va fi suplimentat cu 60 de milioane de lei si va ajunge la 200 de milioane de lei in 2020, iar in acest fel romanii…

- Programul Rabla Plus se bucura de un succes semnficativ și in acest an, in ciuda pandemiei de coronavirus care a afectat piața auto locala, potrivit unor date analizate de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Sursa citata menționeaza ca romanii au inmatriculat 938 de mașini…

- Firma lituaniana de închirieri masini electrice SPARK face un parteneriat cu Renault si îsi creste flota din România cu 400 de mașini full-electric. Iata preturile de închiriere.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- ​Un startup chinezesc de producție de vehicule electrice, care s-a confruntat și cu acuzații de furt de tehnlogie de la Tesla, a obținut luni o noua finanțare de la investitori, de 500 de milioane de dolari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Renault anunța ca piața auto din Romania a inregistrat o creștere de 27% la vanzarile de electrice pe primele 6 luni, iar francezii au atins o cota de piața de 44%. Potrivit datelor prezentate de constructor, Renault Zoe este liderul incontestabil al pieței, cu 255 de unitați inmatriculate (dublu fața…

- ​Eforturile pro mașini electrice continua mai mult ca niciodata în România, în pofida pandemiei. Prima stație electrica de 150 kW, pentru autoturisme, este pusa în folosința la Târgu Mureș, Joi, 9 Iulie 2020, în rețeaua Renovatio e-charge. Trei dealeri – BMW…