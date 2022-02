Investitori din afara țării, interesați de grupul pe gaze de la Ișalnița Investitori din afara țarii sunt interesați sa construiasca grupul energetic pe gaze naturale de la Sucursala Electrocentrale de la Ișalnița, din Complexul Energetic Oltenia (CEO). Aici este propus sa fie construit un grup pe gaze naturale cu o putere instalata de 800 de MW. Este singurul proiect pentru care nu au fost depuse oferte la selecția de investitori organizata la finalul anului trecut de catre Complexul Energetic Oltenia. Potrivit lui Daniel Burlan, președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, in momentul de fața sunt interesate de grupul pe gaze companii din țara și din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

