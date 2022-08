Stiri pe aceeasi tema

- La Aeroportul Internațional Timișoara a sosit, miercuri, o delegație a reprezentanților Abu Dhabi Ports Group din Emiratele Arabe Unite și ai ADQ Abu Dhabi. Aceștia sunt insoțiți de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și secretarul de stat din acelasi minister Bogdan Mandrescu, iar discuțiile…

- Vineri, 29 iunie a.c., ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a efectuat o vizita de lucru pe șantierul Pasajului de la Drajna. Potrivit acestuia, in momentul de fața, obiectivul se afla in grafic in ceea ce privește execuția, fiind printre cele mai avansate investiții de infrastructura din portofoliul…

- Investiții importante se vor face la Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara. Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, și Daniel Stamatovici, directorul general al aeroportului, au semnat, miercuri, doua contracte importante pentru modernizarea acestuia.

- Jongleriile adevaratului „ministru al Transporturilor”, Bogdan Mindrescu, au fost suficiente pentru a fi „uns” administrator, pentru 4 ani, la Autoritatea Aeronautica Civila Roman. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) este condus, in scripte, de Sorin Grindeanu, dar, in realitate, de…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a mers zilele trecute intr-o vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite. El a fost insoțit de directorul Aeroportului Internațional „Traian Vuia” Timișoara, Daniel Stamatovici.

- Sorin Grindeanu este in scripte ministrul Transporturilor și Infrastructurii, dar, in realitate, ministerul este condus de un controversat secretar de stat care susține ca este omul de incredere al liderilor PSD. Dirijorul Transporturilor Printre primele numiri ale cabinetului Ciuca s-a aflat și cea…

- La invitația ministrului transporturilor, Sorin Grindeanu, directorul Aeroportului Internațional Timișoara „Traian Vuia”, Daniel Stamatovici, face parte din delegația Guvernului Romaniei care efectueaza o vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite. Din delegație fac parte ministrul transportuilor, Sorin…

