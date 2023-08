Stiri pe aceeasi tema

- NEMAIAUZIT…Un eveniment de o gravitate extrema, petrecut in Vaslui acum doua saptamani, schimba percepția ca municipiul Vaslui e un oraș sigur. O femeie de 67 de ani a fost talharita, violata și batuta crunt de trei tineri necunoscuți pentru a-și face rost de bani. Evenimentul s-a produs in zona Garii,…

- CONCLUZII… Prefectul județului Vaslui, Daniel Onofrei, a susținut marți o conferința de presa alaturi de reprezentanții IPJ, ISU și DSVSA Vaslui in cadrul careia s-au prezentat rezultatele controalelor efectuate in perioada 10-16 iulie in centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice, persoanelor…

- Pe contul sau de Instagram, cantareata a explicat miercuri seara ca l-a zarit pe jucatorul francez, aflat in Nevada pentru a disputa primul sau meci alaturi de noul sau club San Antonio Spurs, la intrarea intr-un restaurant. „Am decis sa-l abordez si sa-l felicit pentru succesul sau. Cum era foarte…

- AUTORITAȚI FARA AUTORITATE… Consiliul Local Vaslui a devenit locul unde cel care bate mai tare cu pumnul in masa are caștig de cauza. Cel puțin asta a rezultat in urma ședinței de joi, cand pe ordinea de zi a fost pus și proiectul de hotarare pentru aprobarea regulamentului privind procedura de organizare…

- DIN NOU IN BANCI… Momente emotionante vineri, 16 iunie, la Colegiul Economic „Anghel Rugina”. Promotia 1973 a fostului Liceu Nr. 2 Vaslui s-a reunit la 50 ani de la finalizarea studiilor. Clopotelul a sunat la ora 10:00 si nimeni nu a intarziat. Au fost prezenti aproape 50 de fosti elevi si trei profesori…

- Motivele invocate de primarul general al Capitalei sunt lucrarile de reparații pe rețeaua de termoficare, dar și reviziile anuale in care intra CET-urile din București odata cu venirea sezonului cald. Nicușor Dan: „Problema apei calde peste vara are mai multe surse. Pe de-o parte, pe vara, CET urile…

- SALVAȚI… Viața batranului de 70 de ani din satul Zizinca și a fiului sau, care traiau in condiții ingrozitoare, intr-o cocioaba fara geamuri și cu pereții aproape ruinați, pe unde șobolanii mișunau nestingheriți, s-a schimbat intr-o luna de zile! Hușeanul Marin Lila, cel care adesea se implica in dioferite…

- HOTI…Doi barbati din comuna Bacesti s-au ales cu dosare penale dupa ce au furat sute de metri de cablu care apartineau unei firme de telecomunicatii care opereaza la nivel national. Prejudiciul a fost estimat de politistii negresteni la suma de 14.000 de lei. Hotii,in varsta de 28, respectiv 35 de ani,…