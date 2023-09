Stiri pe aceeasi tema

- „Prin noua lege a pensiilor si reforma la care ne-am angajat prin PNRR spun ca va avea inclusiv o inlaturare a inechitatilor sociale in sistemul de pensii generale”, a afirmat Marcel Bolos, marti la Antena 3 CNN. Chestionat daca poate ramane pe masa recomandarea Bancii Mondiale de a indexa pensile cu…

- ”In trimestrul II 2023 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 40,024 miliarde lei, in crestere cu 13,5%, comparativ cu trimestrul II 2022. In semestrul I 2023 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 70,05 miliarde lei, in crestere cu 13,5%, comparativ cu semestrul…

- Marcel Bolos a prezentat, luni seara, la Digi 24, masuri fiscal-bugetare discutate in coalitie, pe multe dintre ele ajungandu-se la un acord de principiu. ”Am discutat si masuri, dar unele sunt astazi – cum s-a anuntat la nivelul PNL – principiile cu care se lucreaza pe masurile fiscal bugetare. Acolo,…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni ca PNL lupta pentru ca sa protejeze oamenii si mediul de afaceri si investitiile, sa nu facem din sistemul fiscal un dusman al investitiilor private si a precizat ca presedintele partidului va anunta ”liniile rosii” privind

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a efectuat o vizita de lucru la Bruxelles in perioada 28-29 august pentru finalizarea discutiilor pe marginea modificarii #PNRR - Planul National de Redresare si Rezilienta. Principalele subiecte pe agenda discutiilor au vizat modificarea…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a efectuat o vizita de lucru la Bruxelles in perioada 28-29 august pentru finalizarea discutiilor pe marginea modificarii #PNRR - Planul National de Redresare si Rezilienta. Principalele subiecte pe agenda discutiilor au vizat modificarea…

- Economia ar putea incetini, iar prețurile ar putea exploda, asta in cazul in care coaliția PSD - PNL va adopta masurile fiscale de austeritate. Și plafonarea adaosului pentru produsele de baza ar putea sa duca la scumpiri, mai avertizeaza experții.Reacția BNR vine in contextul masurilor avute in vedere…

- Suma alocata prin componentele Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) privind investitiile in zona economiei verzi se ridica la peste 11 miliarde de euro, a anuntat joi Bogdan-Eduard Simcea, secretar de stat in cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), potrivit Agerpres.El…