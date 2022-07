Investiţiile imobiliare au depăşit 566 milioane de euro în primele şase luni Investitiile imobiliare au depasit in primele sase luni 566,9 milioane de euro, de peste doua ori mai mult decat in aceeasi perioada din 2021, potrivit studiului realizat de o firma de consultanta imobiliara. Din volumul total al investitiilor de pe piata imobiliara din Romania, de 566,9 milioane de euro in primul semestru, 476,9 milioane de euro au fost realizate in ultimele trei luni, potrivit unui studiu realizat de compania Fortim Trusted Advisors, membra a Aliantei BNP Paribas Real Estate. Anul trecut, in primele doua trimestre s-au tranzactionat in total active imobiliare de 194 milioane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

