Cercetatorii și doctoranzii de la Facultatea de Horticultura din cadrul Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) vor avea la dispoziție cadrul potrivit pentru cercetare științifica de inalt nivel, odata cu reorganizarea și amplasarea intr- un nou spațiu, modern și cu o infrastructura de excepție, a Centrului de Cercetari Horticole al facultații. Centrul de Cercetari Horticole a fost inființat in anul 2001 și a fost dotat, in decursul timpului, cu aparatura și echipamente performante, cu ajutorul carora s-au efectuat cercetari in cadrul…