Zilele trecute, la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, in prezența deputatului bacauan Ionel Floroiu și a secretarului de stat Alexaxandru Stoica, primarul Corneliu Ghelase a semnat contracte de finanțare in valoare de peste 17 milioane de lei, pentru investiții care vor imbunatați infrastructura școlara și de drumuri din Motoșeni. Prin Programul Național de […]