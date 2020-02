Stiri pe aceeasi tema

- In zona de munte a județului Suceava in special in Pasul Mestecaniș și pe Magura circulația se desfașoara cu dificultate dupa ce carosabilul a fost acoperit cu un strat subțire de zapada. Carosabilul este umed pe intreaga rețea de drumuri administrata de Secția Drumuri Naționale Campulung Moldovenesc…

- In 2019, pe raza județului Suceava s-au produs 278 de accidente grave de circulație, soldate cu 83 de persoane decedate, 225 ranite grav și 112 ușor. Așa rezulta dintr-o informare a Inspectoratului de Poliție, care a fost prezentata in reuniunea de astazi a Colegiului Prefectural. Conform raportului,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut, astazi, o intalnire la Ministerul Sanatații cu Ministrul Sanatații, Victor Costache, la discuții fiind prezent și managerul Spitalului Județean de Urgente „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, Vasile Rimbu. Dupa intalnire, Gheorghe Flutur a spus…

- Consiliul Județean Vrancea a scos la licitație proiectul de investiții „Reabilitare energetica și lucrari conexe Spitalul Județean de Urgența Sf. Pantelimon Focșani, secția Pneumoftiziologie”. Obiectul procedurii este unul mixt, conținand atat prestarea de servicii cat și execuția de lucrari. Astfel,…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anunțat ca este nevoie ca investiția privind modernizarea Casei de Cultura sa primeasca un aviz de la Ministerul Dezvoltarii pentru a se concretiza. Comisia tehnico-economica din cadrul Ministerului Dezvoltarii va analiza in saptamanile urmatoare proiectele…

- Poliția a decis sancționarea administratorului a doua șosele din zona de est a județului Prahova, dupa ce, din cauza condițiilor de drum, nu mai puțin de șapte accidente au avut loc pe tronsoanele respective, in cateva ore.

- Președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, susține ca 2019 a fost un an bun și nu foarte bun pentru administrația județeana, din cauza ca Guvernul PSD nu a fost prea generos cu Suceava. In bilanțul de sfarșit de an, Gheorghe Flutur a spus ca s-au modernizat 42 de tronsoane de…

- Ordonatorii principali de credite vor respecta, la elaborarea proiectului de buget pentru 2020, rezultatele prioritizarii in procesul de repartizare a resurselor bugetare pentru proiectele de investitii publice semnificative, in cadrul acestui proces opt operatori prezentand informatii cu privire la…