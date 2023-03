Stiri pe aceeasi tema

- Trei cutremure s-au produs sambata, in mai puțin de o ora, in Oltenia, județul Gorj.Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul seism a avut loc la ora 15.25. Acesta a avut magnitudinea 2,4 și s-a produs la adancimea de 15.4 km, informeaza Mediafax.…

- Un cutremur de magnitudine 4,1 s-a produs miercuri dimineata, la ora locala 8:25, in judetul Gorj, la o adancime de 15 kilometri, potrivit datelor afisate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), conform Agerpres.

- Un nou cutremur cu intensitate semnificativa s-a intregistrat in Gorj. Seismul a avut magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a revizuit, in urma calculelor operatorului, magnitudinea cutremurului produs in judetul Gorj,…

- Un nou cutremur a zguduit Romania, in urma cu puțin timp. Potrivit Institutului National de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul a inregistrat magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs tot in județul Gorj, in urma cu cateva momente. A fost urmat…

- Cutremurul produs astazi, 14 februiarie 2023, de 5,7 grade pe scara Richter, s-a simtit destul de puternic și la Cugir, mai ales de catre cei care locuiesc la etajele 2-4. Conform unor marturii, mai multe persoane au ieșit pe casa scarilor și au strigat „cutremur”. Cutremurul a fost resimțit și de…

- n urma cu puțin timp, in Oltenia, Gorj s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5,2 pe scara Richter, la o adancime de 15 km. Pana la acest moment, nu au fost primite apeluri prin intermediul 112 și nici nu au fost semnalate pagube materiale sau victime. Informații despre masurile și modul de comportare…

- Un accident grav a avut loc, sambata dimineața, pe DN 66 in județul Gorj. Patru persoane au fost transportate la spital. Una dintre victime a fost incarcerata și a avut nevoie de manevre de resuscitare.