Învestire Guvern Orban. Olguța Vasilescu: Oamenii încep să se teamă Invitata la ”Sinteza Zilei”, Olguța Vasilescu a declarat: ”Dupa moțiunea de cenzura, oamenii incep sa se teama ca vine un nou guvern care nu o sa mai fie atat de aplecat catre nevoile romanilor, cum a fost Guvernul PSD. Pentru cei care se intreaba ce se va intampla cu PSD, vreau sa-i asigur ca vom fi iarași ce am fost și mai multe decat atat, ca ne trebuie doar trei luni cu acești oameni la guvernare pentru ca romanii sa simta pe pielea lor ce inseseamna o guvernare PNL, daca au uitat cumva ce au pațit”, a spus Olguța Vasilescu, luni seara. ”Astazi, președintele Klaus Iohannis,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

