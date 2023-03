Investigație Recorder în vămile din România: Pe aici nu se trece fără șpagă Camioanele de transport platesc sute de euro mita pentru a evita taxele mai mari impuse de CNAIR, fentand cantarul care le masoara greutatea și inalțimea cu complicitatea funcționarilor din vami, se arata intr-o investigație realizata de Recorder.ro Jurnaliștii de la Recorder anunța ca au consultat surse din interiorul sistemului vamal, au parcurs documente, au obținut imagini video cu momente in care funcționarii romani sunt mituiți și au urmarit zile intregi, dintr-o mașina, activitatea din vamile țarii. In final, Recorder susțin ca au obținut imaginea unui lanț al șpagii care pornește de la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidele de opoziție conduse de Catalin Drula și Ludovic Orban au depus miercuri, 1 februarie, a treia moțiune simpla in ultimele patru luni impotriva ministrului PNL de Interne, Lucian Bode, susținand ca deși „au trecut trei saptamani de cand a devenit plagiator in mod oficial, acesta este in continuare…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat vineri la Braila condiția pe care o pune pentru a veni premier in luna mai, cand protocolul coaliției cu PNL prevede rotația celor doua partide. El a spus ca nu vrea ca funcțiile ministeriale ”sa fie trase din caciula, in funcție de de rezultatele din județe. Daca…

- Marcel Ciolacu considera ca așteptarile cetațenilor pe tema Schengen au fost ridicate artificial, menționand ca ar fi fost necesare analize mai bune. Inainte de 8 decembrie, președintele PSD era printre liderii politici optimiști ca Romania va intra in spațiul de libera circulație.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a transmis vineri o scrisoare oficiala cancelarului austriac, Karl Nehammer, in care a subliniat ca Romania si romanii merita sa faca parte din spatiul Schengen si l-a invitat pe acesta in tara noastra.

- Presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Bacau, referindu-se la boicotul impotriva companiilor austriece, ca fiecare roman are dreptul sa reactioneze personal fata de „umilinta la care ne-a supus Austria”, el adaugand si ca romanii ar…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca Romania are obligatia de a folosi dreptul de veto in forurile europene de fiecare data cand statul austriac are un interes, dupa ce a Austria s-a opus aderarii tarii noastre in spatiul Schengen. „Vom negocia in continuare cu Austria astfel incat sa trecem…

- Social-democrații conduși de Marcel Ciolacu au prezentat in ședința interna de luni, 12 decembrie, un sondaj CURS realizat la comanda PSD, in care majoritatea respondenților il considera pe președintele Klaus Iohannis principalul responsbil pentru ca Romania nu a fost acceptata in Schengen. Pe locul…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, ca sansa Romaniei de a adera la Schengen a fost redusa din cauza ca tara noastra a intrat pe lista, la pachet cu Bulgaria cand a venit votul in Consiliul JAI. El a subliniat ca, și in cazul in care Austria ar fi votat pentru aderarea Romaniei, Olanda…