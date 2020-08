Invenţia care poate rezolva o criză a apei Cercetatorii australieni au inventat un mecanism care sa transforme cantitati mari de apa de mare in apa potabila. Ionel Humelnicu, profesor la Facultatea de Chimie a Universitatii Alexandru Ioan Cuza, spune ca descoperirea este una viabila si chiar mai ieftina decat cele de pana acum. 70 la suta din suprafata Pamantului este acoperita de apa, dar nu toata aceasta apa poate fi bauta, iar printre cei mai ingrijorati de situatia aceasta sunt australienii. Potrivit unui studiu al World Resources Institute, Australia ar putea intra intr-o criza de apa in 2040. Asa ca cercetatorii de la Universitatea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

