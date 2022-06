Stiri pe aceeasi tema

- Niciun copil din Ucraina nu trebuie sa fe adoptat in Rusia, indeamna o reprezentanta a ONU, la New York, dupa ce mii de copii ucraineni ar fi fost transferati in Rusia dupa invazia rusa a Ucrainei, la 24 februarie, relateaza AFP.

- Georgiana-Dora (www.b1tv.ro) A ceda un teritoriu Rusiei ar insemna „acordarea unei libertați” și nu ar pune capat invaziei lui Vladimir Putin, a spus Olena Zelenska, prima doamna a Ucrainei, potrivit CNN. „Ucrainenii nu pot accepta toate acele declarații pe care le auzim uneori de la liderii țarilor…

- Peste opt milioane de persoane au fost stramutate in interiorul Ucrainei pana la data de 3 mai, la peste doua luni de la invadarea tarii de catre Rusia, a anuntat marti Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Numarul de persoane stramutate pe teritoriul Ucrainei a crescut la peste 7,1 milioane, potrivit Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM), informeaza Agerpres, care citeaza dpa. „Oamenii continua sa-si paraseasca locuintele din cauza razboiului, iar nevoile umanitare pe teren continua sa creasca”,…

- Secretarul de presa al Kremlinului, Dmitri Peskov, l-a numit pe artistul, actorul și scenaristul rus care s-a pronunțat impotriva razboiului din Ucraina, Ivan Urgant, „un mare patriot”. Proaspat general al armatei ruse, liderul cecen Ramzan Kadirov a sarit la Peskov. Vedeta TV Ivan Urgant a parasit…

- Statele Unite vor oferi Republicii Moldova 50 de milioane de dolari pentru a o ajuta sa faca fata impactului razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, a anuntat duminica ambasadoarea americana la ONU, Linda Thomas-Greenfield, in timpul unei vizite la Chisinau, informeaza Reuters. Ea a spus ca…

- Enciclopedia online Wikipedia ar putea fi sancționata administrativ in Rusia pentru refuzul de a inlatura informațiile cu privire la acțiunile Rusiei pe teritoriul Ucrainei, riscand o amenda de pana la 4 milioane de ruble, a informat Roskomadzor (RKN), agenția de reglementare media. Fii la…

- Liderul de la Casa Alba a plecat miercuri spre Europa, unde se va intalni cu aliați cheie ai SUA la Bruxelles și Varșovia, in vreme ce Vestul face eforturi pentru a ajuta Ucraina care rezista inca de aproape o luna invaziei militare a Rusiei, scrie agenția de presa Associated Press . Joe Biden a inceput…