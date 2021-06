Buburuzele le strica distractia turistilor aflați in aceste zile pe litoral. Este invazie de gargarițe in mai multe stațiuni de la mare. Insectele au invadat statiunile de pe litoralul romanesc, acestea fiind peste tot, inclusiv pe turiștii care stau la soare. Cei care vor sa scape de ele, trebuie sa stea in apa. Specialiștii susțin […] The post Invazie de gargarițe pe Litoral. Ce fac trebuie sa faca turiștii, ca sa scape de insecte first appeared on Ziarul National .