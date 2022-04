Invazia vedetelor: Cine este cel mai „bine cotat” la Grammy, premiile care dau tonul în showbiz O pleiada de staruri este asteptata duminica la gala de decernare a Premiilor Grammy din acest an, la care muzicieni ca Jon Batiste sau Olivia Rodrigo pornesc ca favoriti, potrivit AFP. Dupa ce a fost amanata din ianuarie ca urmare a pandemiei de coronavirus, anul acesta gala Grammy Awards se va desfasura la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas, in loc de Staples Center din Los Angeles, si il va avea ca prezentator pe comediantul Trevor Noah. Pianist virtuoz dar si multi-instrumentist, dirijor, activist pentru drepturile civile si compozitor laureat cu Oscar, talentatul jazzman afro-american Jon… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

