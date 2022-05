Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a anunțat o asistența suplimentara de securitate pentru Ucraina intr-o serie de declarații de la Casa Alba, precum și ca va interzice navele rusești din porturile americane. „Astazi, anunț 800 de milioane de dolari pentru a spori și mai mult capacitatea Ucrainei de a…

- Președintele american Joe Biden a vorbit despre problemele economice cauzate de pandemia de COVID-19 și invadarea Ucrainei de catre Rusia. El a avertizat ca razboiul va continua sa afecteze economia globala, relateaza CNN.

- Presedintele american Joe Biden a dat asigurari marti ca regiunea Asia-Pacific ramane strategica pentru SUA in fata ambitiilor Chinei, in ciuda crizei provocate de invadarea Ucrainei de catre Rusia, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat țarile occidentale ca razboiul nu se va opri cu Ucraina, ci atacul asupra libertaților se va resfrange la nivel global. In timpul unui interviu acordat luni lui David Muir de la ABC World News Tonight, Zelenski a vorbit din nou despre importanța…

- Presedintele american Joe Biden, presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz si prim-ministrul britanic Boris Johnson au participat, luni, la o videoconferionța in care au dezbatut situația din Ucraina, dupa invazia Rusiei, transmite AFP, citat de Agerpres. Cei patru lideri au…

- Presedintele american Joe Biden a promis ca Vladimir Putin va plati scump pe termen lung pentru invazia sa in Ucraina, chiar daca campania sa militara ar putea reporta mici victorii pe termen scurt. „Desi poate obtine mici victorii pe campul de lupta, el va plati un pret mare pe termen lung", a spus…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 2 Presedintele american Joe Biden a declarat sambata…

- Aliații occidentali considera ca Kievul, capitala Ucrainei, este pe cale sa cada in cateva ore in mainile forțelor rusești. Joi seara, președintele SUA, Joe Biden, a anunțat sancțiuni suplimentare impotriva Rusiei, in timp ce țarile occidentale inca nu știuau cum sa reacționeze. Asta in timp ce luptele…