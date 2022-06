Stiri pe aceeasi tema

- De 100 de zile Ucraina traiește in razboi, iar conflictul cu Rusia se anunța unul de lunga durata. Forțele ruse controleaza acum aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Luptele continua in mai multe parți ale regiunilor Lugansk și Donețk, in timp ce…

- Este a 95-a zi de razboi in Ucraina. Statul invadat de Rusia este intr-o cursa impotriva timpului pentru a salva regiunea estica Donbas, artileria și raidurile aeriene ale armatei ruse fiind principala amenințare care ar putea influența cursul razboiului. Rușii ataca in continuu Severodonețk, una dintre…

- Ucraina a intrat in ziua 94 a razboiului cu Rusia. Președintele Volodimir Zelenski spune ca situația din Donbas este „foarte dificila” și ca forțele Moscovei și-au concentrat armata in atacurile din est. Noi imagini din satelit arata operațiuni militare rusești in zona orașelor Liman și Popasna, in…

- Luptele continua duminica, 22 mai, in estul Ucrainei in jurul oraselor Severodonetk si Lisiceansk din regiunea Lugansk, iar pozitii ale trupelor ucrainene din zona aflata de a lungul intregii linii a frontului sunt bombardate de artileria rusa.Potrivit statului major general de la Kiev, trupele ruse…

- Militarii rusi au aratat din nou de ce cruzimi sunt in stare. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat vineri noapte, ca In regiunea Cernigau, la nord de Kiev, satul Desna a fost lovit de rachete rusesti joi,atacul soldandu-se cu mai multi morti. Desna se afla la aproximativ 60 de kilometri…

- Trupele ruse si-au continuat in ultimele ore actiunile ofensive in zona de operatiuni din Donbas, in estul Ucrainei, eforturile lor principale concentrandu-se pe controlul regiunii Donetk, desi au suferit pierderi si s-au retras de pe unele pozitii, relateaza marti EFE, informeaza AGERPRES . Fortele…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat joi Ucraina ca a revenit asupra unor propuneri facute in timpul rundei de negocieri desfasurate la sfarsitul lunii trecute la Istanbul, ceea ce potrivit Moscovei ar fi un indiciu ca presedintele Volodimir Zelenski este ”controlat” de Washington si de…

- Lupte grele se duc in continuare in jurul orasului Severodonetk din regiunea Lugansk din estul Ucrainei, potrivit Moscovei, informeaza miercuri dpa, potrivit Agerpres.