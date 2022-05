Invazia în Irak – Gura „păcătosului” adevăr grăiește Gafa de zile mari a fostului presedinte american George W. Bush. Fostul lider al SUA a calificat invazia in Irak drept „brutala” si „nejustificata”, vrand sa se refere de fapt la invazia Rusiei in Ucraina, relateaza joi Reuters. Acest moment de confuzie a intervenit cand Bush sustinea un discurs la un eveniment miercuri la Dallas, in timp ce aducea critici severe sistemului politic rus. „Rezultatul este o absenta a franelor si contraponderilor in Rusia si decizia unui singur om de a lansa o invazie total nejustificata si brutala in Irak”, a declarat George W. Bush, realizand imediat gafa si dand… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

