Stiri pe aceeasi tema

- La Casa FILIT au rasunat sambata seara vocile a trei mari scriitoare, iar publicul a ocupat sala pana la refuz. Evenimentul Scriitori in centru de la Casa FILIT, care a avut loc pe 22 octombrie, de la ora 18:00, le-a adus in fata iesenilor pe scriitoarele Laura Lindstedt, Ioana Parvulescu si Narine…

- La iarna, cateva mii de studenți din București ar putea invața de acasa. Facultatea de Litere a anunțat deja ca, din cauza scumpirilor la gaze și energie, numeroase cursuri vor fi online din decembrie pana in martie.Și alte facultați vor lua aceeași decizie dupa ce conducerea Universitații a anunțat…

- Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii a Universitatii din Bucuresti scoate la concurs 53 de locuri la buget la concursul de admitere la master, in sesiunea din luna septembrie. Inscrierile la concurs se vor face exclusiv online, pe site-ul facultatii.FJSC precizeaza ca perioada de inscriere…

- Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii a Universitații din București scoate la concurs 53 de locuri la buget la concursul de admitere la master, in sesiunea septembrie 2022. Inscrierile la concurs au loc exclusiv online, pe site-ul facultații. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cea de-a XXVI-a ediție a Atelierului național de poezie „Serile la Bradiceni” se va desfașura in perioada 7-8 septembrie 2022, la Targu Jiu și Peștișani. Manifestarea de anvergura naționala este un efort de echipa. Conceput ca un prilej de dialog și de schimb de idei intre creatori și exegeți contemporani…

- Republica Moldova sarbatorește, sambata, 27 august 2022, declararea independenței fața de Uniunea Sovietica, fapt petrecut in 1991. Ziua de 27 august devine Ziua Naționala a Republicii Moldova. Invitat la emisiunea ”Imperativ”, istoricul Armand Goșu, analist politic pentru spatiul ex-sovietic, profesor…

- Republica Moldova sarbatorește, maine, declararea independenței fața de Uniunea Sovietica, fapt petrecut in 1991. Ziua de 27 august devine Ziua Naționala a Republicii Moldova. Invitat la emisiunea Imperativ, istoricul Armand Goșu, analist politic pentru spatiul ex-sovietic, profesor la Facultatea de…

- Cum poate fi protejat un parc in care sunt organizate evenimente cu public numeros? Libertatea a discutat cu directoarea Gradinii Botanice din Capitala, Paulina Anastasiu, unde in fiecare vara are loc evenimentul Weekend Sessions, despre condițiile pe care le-a impus pentru a proteja flora. Organizatorii…