In cursul serii de 19.07.2020 s-au inregistrat fenomene intense de precipitații care au depașit cu mult valorile medii ale lunii iulie. In 3 ore, cantitatea medie de precipitații inregistrata a fost de peste 35 l/mp, avand intensitați de pana la 76 l/mp. Zonele cele mai afectate au fost Theodor Pallady, Bvd 1 Decembrie, Tineretului, Drumul Taberei etc. Un astfel de fenomen extrem are o probabilitate de aparitie la cativa zeci de ani.

Sistemul de canalizare este proiectat pentru preluarea unei cantitați de cca. 20 l/mp in 2. Asta inseamna ca, pentru a prelua in sistem o cantitate de apa…