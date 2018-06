Inundații în Târgu Ocna, județul Bacău. Jandarmii au salvat un bărbat din calea apelor Ploile torențiale din ultimele zile au provocat inundații in Targu Ocna, județul Bacau. Jandarmii au salvat, sambata, un barbat care nu și-a parasit gospodaria, deși toți vecinii sai fugisera din calea apelor. Omul a fost convins cu greu sa-și lase in urma toata agoniseala distrusa de puhoi. In Targu Ocna a plouat in ultimele zile cat pentru o luna intreaga. Strazile orașului au fost inundate, iar oamenii au fugit din calea viiturii. Jandarmii, care au intervenit sa-i ajute pe sinistrați, au aflat ca un barbat de 64 de ani nu a vrut sa-și paraseasca locuința, cu toate ca intreaga sa gospodarie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

