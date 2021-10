Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost internate la spital. Locuitorii caselor din apropiere au fost evacuați. In sud-vestul Scoției, in orașul Ayr, doua cladiri rezidențiale au fost complet distruse ca urmare a unei explozii puternice, preliminar, a gazelor de uz casnic. Patru persoane au fost spitalizate. Despre…

- Cel putin 10 persoane si-au pierdut viata dupa ce ploi torentiale au cazut in statul indian Kerala, provocand alunecari de teren si inundatii, relateaza duminica dpa. Ploile torentiale, care au inceput sambata, au determinat autoritatile statului sa solicite ajutorul armatei indiene pentru…

- Un incendiu de vegetatie a condus la evacuarea a circa 500 de persoane din statiunea Estepona din sudul Spaniei, au declarat joi autoritatile locale, relateaza Reuters. Incendiul a izbucnit miercuri in jurul orei 21:30, potrivit serviciilor de urgenta, care au primit 140 de apeluri telefonice.…

- Ploile torentiale care au cazut luni seara in orasul neozeelandez Auckland, plasat in lockdown in urma unui focar de COVID-19, au condus la evacuarea a cel putin o suta de familii afectate de inundatii, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Imaginile prezentate marti de mass-media neozeelandeze prezinta…

- Gospodarii, locuinte, magazine si autoturisme afectate de inundatii. ANM a emis astazi o avertizare nowcasting de tip cod galben de ploi in judetul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina astazi in judetul Constanta.Evenimente produse ca urmare a fenomenelor…

- Peste 100.000 de persoane au fost evacuate din Afganistan de la 14 august, preziua revenirii talibanilor la putere, a anuntat joi un responsabil al Casei Albe, relateaza AFP. "De la 14 august, SUA au evacuat si au ajutat la evacuarea a circa 100.100 de persoane", a precizat el. Tot joi, secretarul de…

- Știm cu toții faptul ca in urma cu doar o saptamana mai multe zone din Turcia se afla sub amenințarea flacarilor, asta dupa numeroase incendii de vegetație. Din fericire, amenințarea flacarilor a luat sfarșit, insa in aceste momente cetațenii se confrunta cu o alta problema. Zeci de locuitori și-au…