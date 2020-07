Japonia a ramas miercuri in stare de alerta, in contextul in care ploile torentiale afecteaza in prezent centrul tarii, iar inundatiile si alunecarile de teren din weekend-ul trecut s-au soldat cu cel putin 55 de morti, informeaza AFP. Agentia de Meteorologie din Japonia (JMA) a plasat miercuri dimineata in alerta maxima regiunile Gifu si Nagano, din centrul muntos al tarii. La amiaza, nivelul de alerta a fost redus cu o treapta. "In aceste zone, ploile sunt la un nivel fara precedent", a declarat un responsabil JMA, miercuri dimineata, in cadrul unei conferinte de presa. Incepand de sambata dimineata,…