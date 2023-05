Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare Cod galben de ploi cu descarcari electrice, grindina in judetele Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis și Hunedoara. Fenomenele vizate sunt descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse care local vor acumula (peste)…

- Zilele viitoare se va efectua spalarea rețelei de distribuție și a rezervoarelor de inmagazinare din mai multe localitați. Ca urmare, pe 8 mai, intre orele 8-15 presiunea va fi scazuta in Ohaba-Forgaci și Racovița, iar pe 9 mai, intre orele 8-15 presiunea va fi scazuta in Sinersig și Ficatar. Tot pe…

- Hidrologii avertizeaza ca este pericol de inundații in județul Timiș și au emis cod roșu valabil in bazinul hidrografic Barzava. Avertizarea este in vigoare miercuri, pana la ora 14:00. Ca urmare a propagarii viiturilor formate anterior in amonte, se vor produce creșteri importante de debite și niveluri…

- Joi, 13 aprilie, intre orele 9-15 se va efectua spalarea rețelei de distribuție in Carpiniș, Bobda, Otelec, Satchinez, Iohanisfeld și Jimbolia. Pe durata lucrarilor presiunea apei va fi scazuta. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații…

- Pe 6 și 7 martie, zilnic intre orele 9-16, pe strada Morii din localitatea Giarmata se va executa trecerea branșamentelor de pe conducta de oțel pe conducta de polietilena. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei pe strazile Morii, Ardealul, Pobeda, Victoriei, Romana, Industriilor și Principala.…

- Pana la pranz este activ un cod portocaliu pentru cursuri de apa din județele Caraș-Severin și Timiș, iar pana la ora 18:00 o avertizare similara este valabila pentru rauri din județele Maramureș, Satu Mare și Bistrița-Nasaud, informeaza Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor. Totodata,…

