Inundaţii în Bangladesh: 55 de morţi de la începutul lunii august Inundatii in Bangladesh: 55 de morti de la inceputul lunii august Cel putin 55 de persoane au murit in Bangladesh de la inceputul lunii august in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale, informeaza AFP, conform Agerpres. Circa 21 de persoane si-au pierdut viata in Cox's Bazar, 19 in Chittagong, 10 in Bandarban si 5 in Rangamati, potrivit responsabililor din zonele cele mai afectate de intemperii. "Acestea sunt unele dintre cele mai abundente ploi din ultimii ani", a declarat Azizur Rahman, directorul Departamentului de Meteorologie din Bangladesh,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

