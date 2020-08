Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul deceselor provocate de explozia din Beirut a urcat la 154, a declarat ministrul libanez al sanatații, potrivit Reuters. Ministrul Hamad Hasan a spus ca o cincime din cei 5.000 de oameni raniți in deflagrația de marți a avut nevoie de spitalizare și ca 120 de pacienți sunt in stare critica.Zeci…

- Bilanțul cazurilor de coronavirus in Romania ajunge la 36.691, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost inregistrate inca 889 de imbolnaviri. Cifra raportata reprezinta un nou record al infectarilor, de la inceputul pandemiei pana in prezent, scrie Digi24 .

- Pandemia de coronavirus a depașit deja cifra de 11 milioane de infectari la nivel global. De doar 7 zile a avut nevoie pandemia pentru a ajunge de la 10 la 11 milioane, conform datelor worldometers.info.

- Barbatul de 87 de ani din judetul Tulcea a fost confirnat cu COVID-19 in 30 mai. El a decedat duminica. Deces 1334 - Barbat, 87 ani, judet Tulcea. Data confirmare: 30.05.2020. Data deces: 07.06.2020. Comorbiditati: ateroscleroza cerebrala, boala Parkinson, escare sacrate…

- Inca un bistrițean infectat cu SARS Cov-2 a decedat, sambata. Este cel de-al 32-lea deces inregistrat in Bistrița-Nasaud pe fondul pandemiei. Un barbat in varsta de 74 ani din județul Bistrița-Nasaud a decedat sambata 6 iunie. Acesta a fost confirmat cu CoVid-19, cu doua zile mai devreme, pe 4 iunie. …

- Alte trei decese au fost anunțate marți dimineața de autoritați, numarul total ajungand astfel la 1279. Deces 1277. Femeie, 68 ani, județ Argeș. Data confirmare: 20.05.2020. Data deces: 01.06.2020. Comorbiditați: diabet zaharat, HTA, sindrom mielodisplazic. Deces 1278. Femeie, 58 ani, județ Ilfov. Data…

- Astfel, bilantul deceselor provocate de epidemia de COVID-19 in Rusia a depasit joi 4000 de morți, transmite AFP, citata de agerpres . Numarul oficial al cazurilor de deces dupa infectarea cu coronavirus este de 4142, iar numarul vindecarilor este de 150.993, dintr-un total de 379.051 de pacienti. La…