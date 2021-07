Inundații devastatoare în India: Bilanțul morților urcă la 124 Bilantul inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale musonice din India a crescut duminica la 124 de morti, au anuntat autoritatile, în timp ce zeci de persoane date disparute sunt cautate de echipele de interventie, informeaza AFP citata de Agerpres.



Coasta de vest a tarii a fost afectata, începând de joi, de inundatii produse în urma ploilor torentiale, iar serviciile meteorologice indiene au avertizat asupra averselor care vor continua sa cada zilele urmatoare.



În statul Maharasthra, 114 persoane si-au pierdut viata, printre… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

