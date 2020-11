Întreruperi programate de curent în două localități din județul Brașov Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in cursul zilei de joi, 5 noiembrie, in localitațile Harman și Bod din județul Brașov. Astfel, curentul electric va fi interupt dupa cum urmeaza: in intervalul orar 08.00 – 15.00, in Harman, pe strada Tineretului; in intervalul orar 09.00 – 16.00, in Bod, str. FS. SDEE Brașov multumeste clientilor sai pentru intelegere. Pentru apeluri de urgența clienții pot apela serviciul de call-center la numarul 0800-500-929 sau la numarul scurt 0268-929. Daca apreciezi… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in zilele de luni și marți, 2 și 3 noiembrie, in Brașov și Sacele. Astfel, astazi curentul electric va fi interupt in Brașov, pe strada Liviu Rebreanu, in intervalul…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in cursul zilei de vineri, 30 octombrie, in localitațile Buzaiel (Vama Buzaului) și Harman din județul Brașov. Astfel, curentul electric va fi interupt dupa…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in cursul zilei de marți, 27 octombrie, in localitatea Vulcan din județul Brașov. Astfel, curentul electric va fi interupt in intervalul orar 09.00– 13.00,…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in data de 12 octombrie, in trei localitați din județul Brașov. Astfel, curentul electric va fi interupt conform urmatorului program: in intervalul orar 0900–…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in zilele de joi și vineri, 24 și 25 septembrie, in trei localitați din județul Brașov. Astfel, curentul electric va fi interupt conform urmatorului program:…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in zilei de vineri, 11 septembrie, in orașul Rașnov din județul Brașov. Astfel, curentul electric va fi interupt in intervalul orar 08.00- 16.00, pe strada…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in zilele de joi și vineri,3-4 septembrie, in municipiul Brașov și cateva localitați din județ. Astfel, astazi curentul electric va fi interupt conform urmatorului…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in cursul zilei de luni, 31 august, inmunicipiul Brașov. Astfel, curentul electric va fi interupt in intervalul orar 09.00- 12.00, in Piața Sfatului nr.28.…