Aquatim a anuntat o serie de interventii in Timisoara si in alte localitati din judetul Timis. Astfel, apa e intrerupta azi, pana la ora 15, pentru remedierea unor avarii, in Giarmata și Giroc. Pana la ora 18, la intersecția strazilor Popa Șapca și Constantin Brancuși se va executa o conectare de conducte. Lucrarile fac parte […] Articolul Intreruperi in furnizarea apei intr-o zona centrala a Timisoarei. Unde mai sunt lucrari Aquatim a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .