- Aquatim a anunțat intreruperea alimentarii cu apa azi, din cauza unor avarii, pana la ora 15, in Timișoara pe strada Matasarilor, in cartierul Plopi, și in Ghiroda, Moșnița Noua și Sanandrei. De asemenea, presiunea va fi scazuta in Giarmata și Sanmihaiu Roman pentru lucrari de spalare a rețelei de distribuție.…

- Aquatim a anunțat noi avarii și, prin urmare, intreruperea apei pe strazile Martir Dan Carpin, Snagov, din Timișoara, respectiv in Moșnița Noua, Remetea Mare și Giroc. In timp ce presiunea va fi scazuta in Giulvaz, tot pana la ora 15, pentru lucrari de spalare a rețelei de distribuție. Tot azi, pana…

- Aquatim a anunțat azi intreruperea apei, pana la ora 15, pentru remedierea unor avarii pe strazile Diaconu Coresi, Intrarea Cerceilor, din Timișoara, precum și in Sacalaz și Giroc. Presiunea va fi scazuta in Moșnița Noua, Urseni și Giulvaz pentru lucrari de spalare a rețelei de distribuție. Se va efectua…

- Aquatim a anunțat intreruperea alimentarii cu apa, astazi, pana la ora 15, pentru remedierea unor avarii pe strazile Ulpia Traiana, Matei Basarab și Palmierilor, din Timișoarea, respectiv in Sanmihaiu Roman, Utvin și Chișoda. De asemenea, maine, intre orele 8-18, apa va fi intrerupta pe Bd. Cetații…

- Aquatim a anuntat intreruperea furnizarii apei, azi, pana la ora 15, pentru remedierea unor avarii pe strazile Maresal Alexandru Averescu, Ardealului si Traian Novac, din Timisoara, respectiv in Moșnița Veche, Sacalaz, Utvin și Giroc. Reamintim ca in Dragsina, zilnic, pana vineri, intre orele 8-17,…

- Aquatim a anunțat intreruperi in alimentarea cu apa, pentru remedierea unor avarii, pe strazile Transilvania, Basel, Chișinau, Fagaraș, Bulevardul Constantin Diaconovici Loga, Traian Grozavescu și Calea Șagului, din Timișoara, precum și in Ghiroda și Giroc, pana la ora 15. De asemenea, presiunea va…

- Aquatim a anunțat astazi intreruperea apei pentru remedierea unor avarii, pana la ora 15, pe strazile Gheorghe Lazar, Intrarea Padurarilor, Emanoil Ungureanu, Intrarea Venus și Virgil Onițiu, din Timișoara, precum și in Sacalaz și Utvin. De asemenea, la Vucova presiunea e scazuta, intre orele 9-15,…

- Aquatim a anuntat oprirea apei pana la ora 15.00, pentru remedierea unor avarii, pe strada Tapia, din Timisoara, și in Ghiroda. Tot pana la aceeasi ora in Remetea Mare presiunea va fi scazuta pentru lucrari de spalare a rețelei de distribuție. De asemenea, pana la ora 18, apa e intrerupta in Cheveresu…