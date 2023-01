Stiri pe aceeasi tema

- Aquatim a anunțat intreruperea apei din cauza unor avarii, pana la ora 15, in Piața Unirii, pe strazile Oituz, Matei Corvin, Olanda, Carol Davila, Doctor Louis Țurcanu, Cozia, din Timișoara, și in Ghiroda și Șag. „La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa…

- Colterm a anunțat pentru azi intreruperea furnizarii caldurii și apei calde pe cateva strazi din Timișoara. „Avand in vedere notificarea transmisa de catre E-Distribuție Banat referitor la faptul ca in ziua de JOI, 12.01.2023, intre orele 09ºº – 17ºº, sunt planificate lucrari in rețeaua de medie tensiune…

- Aquatim a anuntat oprirea apei pana la ora 15.00, pentru remedierea unor avarii, pe strada Tapia, din Timisoara, și in Ghiroda. Tot pana la aceeasi ora in Remetea Mare presiunea va fi scazuta pentru lucrari de spalare a rețelei de distribuție. De asemenea, pana la ora 18, apa e intrerupta in Cheveresu…

- Aquatim a anuntat o serie de interventii in Timisoara si in alte localitati din judetul Timis. Astfel, apa e intrerupta azi, pana la ora 15, pentru remedierea unor avarii, in Giarmata și Giroc. Pana la ora 18, la intersecția strazilor Popa Șapca și Constantin Brancuși se va executa o conectare de conducte.…

- Un nou inceput de saptamana cu intreruperi in furnizarea apei pentru o parte din clientii Aquatim din Timisoara si judetul Timis. Pana la ora 16, apa e intrerupta pentru remedierea unor avarii, pe strazile Martir Dan Carpin, Eternitatii, din Timișoara, și in Sacalaz. De asemenea, presiunea e scazuta…

- Aquatim a anunțat avarii care afecteaza consumatorii din Timișoara și din cateva localitați din județul Timiș. Astfel, pe strazile Fructelor și Pomiculturii, din Timișoare, precum și in Șag, Herneacova, Bazoșu Nou, Giroc și Chișoda apa e intrerupta pana la ora 15 din cauza unor avarii. De asemenea,…

- Noi avarii afecteaza clientii Aquatim din Timisoara si din cateva localitati din judetul Timis. Pentru remedierea lor, apa e intrerupta azi pe strazile Cerna, Oraștie, Bulevardul Constantin Diaconovici Loga, Gheorghe Andrașiu, din Timisoara, precum și in Giarmata, Sanmihaiu Roman și Utvin, pana la ora…

- Aquatim a anunțat noi intreruperi in furnizarea apei din cauza avariilor. Astfel, pe strazile Alpiniștilor, Emanoil Gojdu, din Timișoara, respectiv in localitațile Giarmata, Recaș, Herneacova, Utvin și Giroc, apa e intrerupta pana la ora 15.00. De asemenea, consumatorii din Ianova nu vor avea apa azi…