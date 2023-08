Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii municipiului Sfantu Gheorghe, instituții și agenți economici au avut de suferit luni, 21 august a.c., incepand cu ora 13.04, ca urmare a intreruperii „accidentale” a furnizarii energiei electrice pe aproape 120 de strazi La aceasta ora, in jur de 800 de consumatori nu au curent electric,…

- Avarie la rețeaua electrica din Alba Iulia: Mai multe zone din oraș și instituții au ramas fara curent Mai multe zone din Alba Iulia au ramas luni, 31 iulie, fara curent electric, in jurul orei 11.30. Este vorba despre partea centrala a orașului instituții și zona de case din orașul de jos. De asemenea…

- Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat marți, 11 iulie, ca a fost avizata varianta finala de traseu pentru autostrada Ploiești – Brașov. Potrivit acestuia, autostrada va avea o lungime de aproape 113 km. „Am avizat astazi in CTE – CNAIR varianta finala de traseu pentru autostrada Ploiești – Brașov!…

- Medicul neurolog profesor Constantin Balaceanu-Stolnici, membru de onoare al Academiei Romane, s-a nascut la 6 iulie 1923, la Bucuresti, conform site-ului www.aosr.ro. A absolvit Facultatea de Medicina din Bucuresti, in 1947. In 1968, a obtinut titlul de doctor in stiinte medicale, potrivit volumului…

- Tabara de vara organizata la Comandau, sarbatoarea municipiului Targu Secuiesc sau concursul de hipism care a avut loc la Ilieni au fost prilejuri numai bune pentru polițiștii covasneni de a se intalnii cu copiii și tinerii prezenți la aceste evenimente, carora le-au vorbit despre teme de actualitate…

- Locuitorii comunei Barcani vor beneficia, incepand cu 1 iulie 2023, de asistența medicala de specialitate oferita de medicul specialist Tudor Gliga, in cadrul cabinetului de endocrinologie care se deschide și va funcționa la dispensarul din localitate. Astfel, paleta de servicii medicale oferite cetațenilor…

- Conducerea Primariei Sfantu Gheorghe a anuntat, luni, ca a reziliat contractul pentru reabilitarea internatului si a salii de festivitati de la Colegiul National „Mihai Viteazul”, insa constructorul refuza sa paraseasca santierul, desi a fost somat sa faca acest lucru. Potrivit autoritatilor locale,…

- La sfarsitul primaverii, sub impulsul evenimentelor din Moldova si Transilvania, starea de framantare se accentuase in Tara Romaneasca. Comitetul revolutionar, constituit in cursul lunii martie, a fost completat, la 10/22 mai 1848, cu reprezentantii tuturor factiunilor boieresti liberale si ai intelectualilor:…