Întrebați cum a fost în spital, printr-un SMS. Managerul spitalului vrea să renunțe la clasicele chestionare de satisfacție Gabriel Lazany, managerul Spitalului Județean de Urgența vrea sa renunțe la chestionarele de satisfacție clasice, pe hartie, in detrimentul celor trimise prin SMS, dupa externare. Cum explica decizia: Prezent la Bistrițeanul Live, managerul Spitalului Județean de Urgența Bistrița Gabriel Lazany a precizat ca ar vrea sa renunțe la chestionarele de satisfacție clasice, aplicate celor internați in unitatea medicala. Acestea ar urma sa fie inlocuite cu un chestionar trimis prin SMS, insa dupa externare. Lazany crede ca cei astfel cei internați au o viziune mai obiectiva cu privire la serviciile primite… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 340 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.416 teste efectuate. 13 dintre noile cazuri sunt in randul cadrelor medicale. Cazurile noi sunt din Timișoara – 190, Lugoj – 22,…

- 479.634 de cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu peste 4.000 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 199 de noi decese și 1.259 de pacienți la Terapie Intensiva.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile…

- Spitalul Județean Bistrița-Nasaud a reușit suplimentarea locurilor la Terapie Intensiva cu inca 6, dintre care 3 sunt destinate bolnavilor infectați cu Covid. Lipsa personalului specializat pe Terapie Intensiva impiedica unitatea medicala sa mareasca numarul. De o saptamana, Spitalul Județean de Urgența…

- Prezent la Bistrițeanul Live, medicul Niculai Dumitru, care este și președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Familie Bistrița-Nasaud, a spus ca unii dintre cei infectați cu Covid-19 refuza pur și simplu sa mearga la spital, deși fac forme serioase ale bolii. Medicii de familie sunt parte…

- 241 de copii infectați cu noul coronavirus sunt internați în prezent în spitalele din România, iar 8 dintre ei se fla la Terapie Intensiva, a precizat luni Ministerul Sanatații. Potrivit sursei, de la începutul pandemiei…

- Fotografii care dau fiori, cu dricuri care stau la coada la morga Spitalului Județean de Urgența din Craiova, au fost publicate ieri pe Reddit.com de un craiovean. Managerul spitalului, Laurențiu Ivanovici, confirma autenticitatea imaginilor și spune ca fotografiile au fost facute miercuri, cand au…

- 2.400 de persoane din județul Alba sunt in prezent purtatoare ale virusului SARS-COV-2, potrivit datelor transmise de DSP Alba, joi. Numarul cazurilor active este in scadere, dupa ce o parte dintre pacienți s-au vindecat. Potrivit instituției, de la inceputul pandemiei, 5.995 de persoane au fost confirmate…

- Niciun spital din judetul Botosani care asigura tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19 nu dispune de statii de oxigen care sa asigure necesarul zilnic al bolnavilor, a declarat directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei. Potrivit sursei citate, unele spitale…